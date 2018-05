'De Duitsers hebben mijn oom in koelen bloede doodgeschoten'

en toenIeder jaar gaat Bredanaar Frans van Hoogenhuyze (69) naar de dodenherdenking in Katwijk aan de Maas. In dit Brabants dorpje 'onder de rook' van Cuijk herdenkt hij de lafhartige moord op zijn oom en naamgever. Die stierf op 10 mei 1940, op de dag dat de Duitsers Nederland binnenvielen.

Toen op 28 augustus 1939 de mobilisatie van Nederland begon, werden 280.000 Nederlanders uit hun dagelijkse beslommeringen gehaald. Zo ook de toen 38-jarige makelaar Frans van Hoogenhuyze. Hij was de oudste zoon van een rijke onroerendgoedeigenaar uit de Baronielaan."

Mijn opa reed een Minerva, een Belgische Rolls. Zijn zoon Frans werkte voor hem als makelaar. Hij woonde met vrouw en twee dochters aan de Burgemeester Buijssenstraat 10 in het Ginneken. Tijdens de mobilisatie werd oom Frans als reservekapitein gestationeerd in Katwijk aan de Maas om leiding te geven aan de derde compagnie van het 2e Bataljon 26ste Regiment Infanterie", vertelt 'jonge' Frans over zijn oom.

Amateuristische bedoening

De verdedigingslinie langs de Maas in het uiterste oosten van Brabant kreeg extra aandacht van Defensie omdat de rivier op slechts enkele kilometers afstand ligt van de Duitse grens. De compagnie van Frans beschikte over niet minder dan 160 soldaten, 15 kazematten (mini-bunkers), 15 mitrailleurs, drie kanonnen en nog wat lichte handwapens om de Duitsers tegen te houden. ,,Het was ten opzichte van de Duitsers een amateuristische bedoening. Ze reden daar nog met paard en wagen", vertelt Frans.

De uitvoering was minder maar de tactiek klopte want niet op de Grebbenberg maar rondom Cuijk was in de vroege ochtend van 10 mei 1940 het eerste vuurcontact met de Duitsers, weet Frans. ,,De kazematten van Katwijk werden bestookt met mortieren om bressen te slaan in de verdediging zodat de Duitsers met rubberbootjes konden oversteken."

De opdracht voor het bataljon van Frans was duidelijk: standhouden. En dat deden ze boven verwachting. Niet minder dan drie aanvalsgolven werden afgeslagen. ,,Het bataljon heeft zich krijgshaftig geweerd maar was uiteindelijk toch niet opgewassen tegen de Duitse meerderheid. Mijn oom heeft zich toen overgegeven. De Duitsers waren verbolgen over de onverwachts heftige tegenstand van die rooie - mijn oom was rossig - en hebben hem in koelen bloede doodgeschoten."

Standhouden

Volledig scherm Frans van Hoogenhuyze jr. (rechts) uit Breda. © Foto Tie Schellekens Het dappere verzet van de derde compagnie van het 2e Bataljon 26ste Regiment Infanterie sprak tot verbeelding. Al in 1946 kwamen burgers en oud-soldaten bij elkaar om een monument langs de Maas bij Katwijk te plaatsen. Een boek verscheen met de toepasselijke titel 'Standhouden'. Vorig jaar voerde de bevolking zelfs een heuse musical op. Daarin was een belangrijke rol weggelegd voor een acteur die de rol speelde van de Bredase commandant Frans van Hoogenhuyze.



Ieder jaar wordt tijdens de dodenherdenking uitgebreid stilgestaan bij het verzet van Frans en zijn manschappen. ,,Mijn moeder is vanaf de jaren vijftig altijd naar de dodenherdenking gegaan. Toen ik een manneke van 20 was, reed ik haar daar naartoe. En sindsdien ga ik naar de herdenking. Mijn nicht Cocky - de dochter van oom Frans - gaat ook regelmatig mee. Ze bezoekt dan ook de wilgenboom waar haar vader is doodgeschoten."

Naamgever

Na vijftig jaar Katwijk, wordt de drang van Frans om zijn oom in Katwijk te herdenken niet minder. Op zondag 13 mei is hij weer van de partij.

,,Hij is mijn naamgever. Ik wil die naam hooghouden. En Katwijk is dolblij met ons. Cocky en ik zijn nog de enigen die direct en authentiek verbonden zijn met de mensen die daar zijn gesneuveld."