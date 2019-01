De druk om alcohol te drinken ‘is enorm’

COLUMN Laten we van het Grand een mooie kunsthal maken

9:00 Hebben we in Breda eens iets op cultureel gebied om enigszins mee te pochen, is dat ook weer geen lang leven beschoren. Qua entourage is de Grand Theatre Boekhandel zonder meer de mooiste boekenzaak van Breda en misschien wel van Brabant. Ik vermoed dat het assortiment bij Van Kemenade & Hollaers in het oude Hubo-pand aan de Ginnekenweg wat uitgebreider is, maar als ik daar binnenkom, heb ik toch nog steeds de neiging om te vragen waar de schroevendraaiers hangen.