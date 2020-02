De Dolle Dinsdag-executies van 1944: ‘Heel Breda is een terreurbende’

Graafmachi­ne bijna onderweg voor natuurher­stel Markdal: werk begint in zuidelijk deel

7:00 BREDA - ,,We hebben af en toe gezucht, maar het wordt nu weer echt leuk”, sprak oud-voorzitter Jettie Rattink van Vereniging Markdal gisteravond voor een gehoor van ruim honderd belangstellenden in zaal de Leeuwerik in Galder over de aanstaande herinrichting van het Markdal. Nog even en de graafmachine maakt zijn opwachting in het zuidelijk deel.