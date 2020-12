De crowdmanager staat op scherp in Bredase binnenstad: portofoons draaien overuren

Baby in Breda? Voortaan zijn er rood-wit­te muisjes in de kleuren van de stad

4 december BREDA - Baby geboren in Breda? Natuurlijk is dat te vieren met traditionele roze-witte of blauw-witte muisjes. Sinds vrijdag hebben Bredase ouders er een keuze bij. Rood-witte muisjes in de kleuren van Breda.