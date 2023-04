De creaties van Lara (24) uit Breda gaan de hele wereld over: ‘Ik wil positiviteit verspreiden’

jong inspireertBREDA - Ze startte het in coronatijd om wat meer positiviteit de (online) wereld in te brengen. Inmiddels heeft de Bredase Lara Voermans (24) met haar Instagramaccount CuteVoid ruim 65.000 volgers. Via bijbehorende webshop verkoopt ze wereldwijd haar eigen handgemaakte creaties.