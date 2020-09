De coronaversie van BredaPhoto 2020 kent ‘een vliegende start’

BREDA - De eerste dagen van BredaPhoto 2020 gaan de boeken in als meer dan positief. “We maken echt een vliegende start”, zegt directeur Fleur van Muiswinkel na het eerste weekend. “Het is mijn eerste editie, dus ik kan niet vergelijken met andere. Ik loop overal met veel plezier rond en hoor alleen maar enthousiaste reacties van de bezoekers.”

Het Chassé Park, een van de belangrijkste buitenlocaties, bood zondag een zomerse aanblik. Veel mensen die langs de grote geëxposeerde foto’s flaneren, en tegen het Chassé Theater een terrasje waarin mensen in ligstoelen genoten van de omgeving. Uit klassieke busjes werd de inwendige bezoeker verzorgd. Met de vooruitzichten voor komende week zal deze aanblik niet veranderen.

“Er zijn aanpassingen door corona, dat is helder”, zegt Van Muiswinkel. “Ondanks dat is het een sterke editie van BredaPhoto. Een nieuwe locatie zoals het oude KPN-gebouw werkt weer erg goed. Het is een rauwe, ruige omgeving waarin het tentoongestelde werk prima tot zijn recht komt. Van de brandweer mogen er maar vijftig mensen tegelijk naar binnen, maar dat heeft wel als voordeel dat je alle ruimte hebt om de indringende foto’s goed op je in te laten werken.” Over locaties als de Grote Kerk, Stedelijk Museum en Club Solo aan de Kloosterlaan is ze al even tevreden.

Een paar maanden geleden stond het doorgaan van het hele evenement op losse schroeven: “Toen was er nog sprake van een reisverbod. Dan heb je dus geen bezoekers van buiten Breda. Die zijn er nu wel, en veel. De kaartverkoop vertoont een stijgende lijn. We hadden uiteraard een ambitie voor we begonnen, en zoals het nu gaat, halen we dat. Het weer helpt natuurlijk ook alles mee.”

Online

Door de aanpassingen vanwege corona is er een grote rol voor het online programma. Van Muiswinkel: “Ook het online gedeelte loopt goed. We krijgen prima reviews, zowel van exposerende fotografen als bezoekers. De online talkshows met de fotografen vind ik zelf het meest geslaagd. Ze gaan met elkaar in gesprek over grote issues die nu spelen. Deze week klimaatverandering, volgende week Black Lives Matter. Op woensdagen zijn er masterclasses van topfotografen. Daar kun je als online bezoeker actief aan deelnemen. Echt een aanrader.”