De buren verklikken als ze lak hebben aan de regels?

Waar was de gemeente bij illegale optocht? ‘Sint oppakken waar kinderen bij staan leidt tot escalatie’

27 november BREDA - Waar was de gemeente? Waar was de politie? De illegale Sinterklaasintocht die in de Bredase wijk Tuinzigt heeft plaatsgevonden valt slecht bij de lokale politiek. Niet alleen de organisatoren krijgen ervan langs, maar ook de gemeente: ‘Waarom wisten we dit niet?’