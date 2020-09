De brug over de Belcrumhaven in Breda ligt erin: rondje creative district is nu mogelijk

videoBREDA - Drukte op de kop van de Veilingkade in Breda, woensdagochtend. Een enorme kraan van Mammoet legt een 45 meter lange en 32 ton zware stalen loopbrug over de Belcrumhaven. Een behendige klus die het uiterste vergt van de kraanmachinist. Het gevaarte landt precies tussen twee trappen in.

Mijlpaal hier in de wijk Belcrum: de verbinding tussen de Veilingkade en het Havenkwartier is gemaakt. Iets waar lang naar uitgekeken is. Een prachtige kans om het inmiddels tot creative district gedoopte gebied een extra impuls te geven.

Rondje mogelijk

De 2,5 meter brede en zes meter boven het water hangende oversteek, uitgevoerd in industriële stijl, maakt een rondje mogelijk tussen alle initiatieven die in de afgelopen jaren in deze waterrijke stadszone zijn geland.

Skatepark Pier15 en STEK (kunstenaars en creatieve ondernemers) op de Veilingkade zijn nu rechtstreeks verbonden met Belcrum Beach en proeflokaal Brack aan de overkant, op het Havenkwartier. Brack dat het eerste seizoen draait in één van de behouden hallen van de vroegere machinefabriek Backer en Rueb.

Vrijdagmiddag in gebruik

Het rondje is af te maken via broedplaats Electron en MotMot Gallery en cultuurcluster Klavers Jansen aan de Belcrumweg.

Volledig scherm De loopbrug, gebouwd door firma Van Sluisveld uit Heusden, wordt door kranenbedrijf Mammoet over de Belcrumhaven gehangen. © Pix4Profs-Ron Magielse

De brug wordt komende vrijdagmiddag door de ‘spelers’ aan weerszijden van de Belcrumhaven ‘uit de doeken gedaan’, rond vier uur. De oversteek komt dan officieel in gebruik. Een voor Rinse Staal van skatepark Pier15, dat zich sinds 2014 heeft genesteld op de kop van de Veilingkade, bijzonder en mooi moment.

Landelijk begrip

Het skatepark, met freerunpark, is uitgegroeid tot een landelijk begrip onder jongeren en jong volwassenen en is niet meer weg te denken aan de haven. ,,Het gaat heel goed”, zegt Staal over de snelle groei, met wel 70.000 tot 80.000 bezoekers per jaar, terwijl net de hbo-intro van fysio-studenten van Avans er plaatsvindt. ,,Ruimte genoeg hier”, zegt Staal over de corona-perikelen en de richtlijnen.

Toekomst ongewis

Hoewel de toekomst nog ongewis is. Want als er de komende jaren woningbouw verrijst op het Havenkwartier en van lieverlee ook de Veilingkade een nieuwe bestemming krijgt, wie weet wat er dan gebeurt. ,,We zitten hier in ieder geval tot 2023, het is dan aan het volgende stadsbestuur. Het is echt een schitterende plek, de brug maakt het er alleen maar mooier op. Maar ik kan me voorstellen dat hier in de toekomst ook mensen willen wonen.”

Volledig scherm Met een enorme kraan wordt de loopbrug over de Belcrumhaven in Breda erin gehangen. De Veilingkade en het Havenkwartier zijn nu verbonden. © Pix4Profs-Ron Magielse

Experimenteren

De tijd zal het leren, voorlopig zit Pier15 nog gebeiteld. Zo snel zal het ook niet gaan. De stadsontwikkeling verloopt altijd stroperig, is de ervaring. ,,Wij zijn in dat gat gesprongen. Om te experimenteren, om concepten te ontwikkelen.”

Aardig detail: kraanbedrijf Mammoet zat twintig jaar geleden nog op deze plek, hier op de kop van de haven. Mammoet, dat verhuisde naar Schiedam, is met het zwaarste type mobiele kraan nu weer even terug op het oude nest.



Projectleider Niels van Hulten van het kranenbedrijf: ,,Dat maakt deze klus voor ons bijzonder en leuk om te doen.” Er lopen mannen rond die een Bredaas verleden hebben, die hier zelfs nog wonen. ,,Heel speciaal.”

De brug is gebouwd door Van Sluisveld Staalbouw in Heusden (150.000 euro), extra solide uitgevoerd om eventueel als podium te kunnen dienen. Passend in de omgeving die gedomineerd wordt door de erfgoedhallen van de vroegere machinefabriek. In drie delen is het gevaarte getransporteerd en in de ochtenduren in mekaar gezet.

Directeur/eigenaar Buddy van Sluisveld van het staalbedrijf maakt de eerste oversteek om projectleider Ronald van Heijningen van de gemeente ergens in het midden te ontmoeten. Van Sluisveld trots: ,,Een perfecte brug op een perfecte plek. Als je ’m zo ziet in zijn geheel, in de context van de omgeving.”

Tim van den Burg (Brack, Bredase Bomen) is niet minder enthousiast: ,,De brug ligt er mooi bij. Een aanwinst.” Er is nog wel overleg nodig met de gemeente over hoe om te gaan met de corona-richtlijnen, zegt hij. ,,Als er straks publiek overheen gaat en het misschien wel drukker wordt, moeten we daar wel afspraken over maken. Maar dat komt wel.”

Volledig scherm Buddy van Sluisveld (l), van staalbedrijf Van Sluisveld Group, en projectleider Ronald van Heijningen van de gemeente Breda ontmoeten elkaar op het midden van de brug. © Pix4Profs-Ron Magielse