De Bredase wietpioniers worden met de dag enthousiaster

Groen licht voor bouw Turkse moskee aan Vlaanderen­straat in Bre­da-Noord

8:00 BREDA - De Turkse gemeenschap in Breda mag een moskee bouwen in Breda-Noord, aan de Vlaanderenstraat in wijk Hoge Vucht. Na jaren van soms oplaaiende discussies verlenen burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning. Zienswijzen zijn beoordeeld en ‘zorgvuldig’ afgewogen. Het bouwplan is op een paar punten aangepast.