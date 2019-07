De BredaPas blijft bestaan voor mensen met laag inkomen

De BredaPas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen. Ruim 10.000 Bredanaars maken gebruik van de pas. Normaliter krijgen mensen elk jaar een nieuw pasje. Dit jaar is dat echter niet gebeurd. Mennen kunnen wel hun pasje uit 2018 blijven gebruiken. Een van de redenen daarvoor is dat Breda bezig is met de ontwikkeling van nieuwe armoede- en schuldenbeleid en daarin wordt bekeken wat met de BredaPas gebeurt.

Omdat de Bredase SP er niet gerust op was dat BredaPas blijft bestaan, diende die partij vorige week bij de gemeenteraadsvergadering over de voorjaarsnota een motie in die het college verzoekt de BredaPas in stand te houden. De motie werd unaniem aangenomen. Ook wethouder Boaz Adank (VVD) adviseerde er positief over.

“De BredaPas is een begrip. Heel veel mensen en organisaties maken er gebruik van. We zijn daarom bezig met een doorontwikkeling van de pas”, aldus Adank. Daarbij wordt ook bekeken hoe de groep mensen bereikt kan worden die recht heeft op een BredaPas maar er geen gebruik van maakt. In Breda komen bijna 14.000 mensen in aanmerking voor de pas.

