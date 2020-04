De Bredanaar was echt heel tevreden over zijn stad. Althans, voordat corona toesloeg

BREDA - Acht op de tien inwoners van Breda zijn gelukkig met zijn bestaan in deze gemeente. Ze geven hun eigen leven gemiddeld het rapportcijfer 7,8. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen vier jaar. Bovendien is 70 procent trots op zijn stad. Wat opvalt is dat 65-plussers wat dat betreft minder enthousiast zijn. Van die doelgroep is nog niet eens de helft trots op Breda.

Dat blijkt uit de Stadsenquête 2019 die door burgemeester en wethouders zijn gepresenteerd. Het onderzoek bevat een forse disclaimer: de peiling is gedaan voordat het coronavirus losbarstte. Dus het kan best zijn dat de gemiddelde Bredanaar nu een heel ander beeld heeft van de stad in het algemeen en zijn eigen geluk in het bijzonder.

Vaker fietsen

Met die gedachte in het achterhoofd constateert het college dat het autobezit per huishouden een klein beetje is afgenomen: van 89 naar 84 procent. Vorig jaar werd de fiets zelfs vaker gebruikt dan de auto voor het doen van boodschappen, winkelen of het bezoek aan familie of kennissen in Breda.

De binnenstad wordt door zes van de tien Bredanaars op zijn minst een keer per week bezocht, al doen 65-plussers dat iets minder: 50 procent. Zo’n bezoek wordt in 58 procent van de gevallen per fiets afgelegd, op afstand gevolgd door de auto, met 20 procent. In 2018 was dat nog 27 procent.

65-plusser wat kritischer

In de enquête van vorig jaar hebben de onderzoekers zich speciaal gericht op 65-plussers. Het blijkt dat hun mening regelmatig afwijkt van die van de jongere stadsbewoners. Zo gaan ze minder vaak naar evenementen. Als ze toch gaan dan zijn vooral de Singelloop, smartlappenfeest Tranen van van Cooth, Breda Photo en de Open Monumentendag populair. De gemiddelde oudere is minder te spreken over hoe schoon, heel en veilig de openbare ruimte is. In verhouding is de 65-plusser zelfs iets meer tevreden over zijn leven in Breda.

Terugloop muziek- en cultuurevenementen

Wat verder in het algemeen opvalt uit de enqûete 2019: het bezoek aan muziek- en cultuurevenementen loopt terug. Koningsdag, Breda Barst, het Jazzfestival en Tranen van Van Cooth deden het vorig jaar minder goed dan in 2016. Overigens geeft 84 van de Bredanaars de lokale evenementen het rapportcijfer 7 of hoger. De belangstelling voor de aanleg van duurzame voorzieningen zoals dubbelglas, isolatie en energiezuinige in en om de woning neemt verder toe. In 2017 gaf nog 42 procent van de ondervraagden aan hier interesse in te hebben, nu ligt dit op 56 procent. Ook denkt een op de tien automobilisten dat de volgende auto een elektrische is.

Ook opvallend

Ook opvallend: in 2019 is het aantal Bredanaars dat een ritje heeft gemaakt naar een van de milieustations gedaald van 71 procent naar 61 procent.