De ‘blauwe verf’ van Akinci werkte niet bij de BMF

Slagerij Graumans in Zundert bestaat 'n eeuw: 'Ik wilde eerst bakker worden'

12:30 Het had niet eens zo gek veel gescheeld of slagerij Graumans in Zundert was net na de eeuwwisseling verdwenen. Twee zoons begonnen ook als slager, een in Breda, de ander in Brazilië. Maar de derde wilde... bakker worden!