De BIZ rukt op in Breda: ondernemers betalen verplichte bijdrage

Dat is de ambitie van Platform BV Breda waarin verschillende bedrijvenverenigingen zijn vertegenwoordigd. “We streven naar twee BIZ’en per jaar, zodat over drie jaar alle grote terreinen zo’n structuur hebben,” zegt Theo van Kuijk, voorzitter van het Platform.

Verplicht

BIZ staat voor bedrijveninvesteringszone. Dat is een bedrijventerrein of winkelgebied waar ondernemers samen investeren om hun omgeving aantrekkelijker en veiliger te maken. In tegenstelling tot een bedrijvenvereniging, zijn bij een BIZ alle ondernemers verplicht bij te dragen. De gemeente int die bijdrage en keert het geld uit aan het BIZ-bestuur. “Het haalt de vrijblijvendheid bij de ondernemers er af,” zegt Van Kuijk.

Een bedrijveninvesteringszone kan er alleen komen als er voldoende draagvlak onder ondernemers is. Bij een officiële stemming, die door een notaris gecontroleerd wordt, moet een meerderheid er mee in stemmen.

Winkelstraten

Inmiddels zijn er in Breda diverse BIZ’en opgericht. In winkel/horecagebieden kennen de Wilhelminastraat en de Donk zo’n structuur, terwijl de Ginnekenweg-zuid en Haagdijk/Tolbrugstraat er een op willen gaan zetten. Wat bedrijventerreinen betreft is Steenakker een BIZ en dat geldt ook voor Moleneind, Bijster en Hoogeind die zich verenigd hebben in 3B-O (Breda-Oost).

“Ook op Hazeldonk is het proces nu in gang gezet en op Rithmeesterpark willen we het op gaan starten,” aldus Van Kuijk. Andere bedrijventerreinen die er voor in aanmerking komen zijn De Mark, De Krogten en Westerhage.

Quote “We zijn nog één stap verwijderd van liquidatie” Dick de Ruijter, Bedrijvenvereniging Doornbos

Bij niet alle gebieden is het even makkelijk om een BIZ tot stand te brengen. Zo sprak bedrijvenvereniging De Krogten die ambitie begin vorig jaar al uit maar is het tot op heden niet gelukt.