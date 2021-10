De Beyerd maakt zich op voor 45e Belgische Bierweek

Voor de oorsprong van de Bierweek moeten we ver terug in de tijd, naar 1975. Joop den Uyl is minister-president van ons land, Willem Merkx burgemeester van Breda. De herfstkermis in diens stad verhuist van het centrum naar wat we nu het Chasséveld noemen. Uit protest, omdat er nu ‘niks’ meer te doen is in de binnenstad, organiseert Piet de Jongh een Belgische Bierweek in zijn café De Beyerd in de Boschstraat.