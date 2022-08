De beste ideeën ontstaan op de werkvloer bij Amarant: ‘Je doet het samen’

Trainer Arnouts staat voor negende jaar Moerse Boys: ‘Iedereen nog zo gemoti­veerd als in het begin’

Jurgen Arnouts en Moerse Boys zijn een goede match. Arnouts begint alweer aan zijn zesde achtereenvolgende seizoen als trainer van Moerse Boys. Het is zijn negende seizoen in elf jaar tijd bij de club uit Klein-Zundert. Ze gaan dan ook vol vertrouwen samen het nieuwe seizoen tegemoet. ,,We willen ieder jaar stappen zetten.”

27 augustus