De beste hockeyers ter wereld in Breda: 7 vragen

BREDA - De beste hockeyers ter wereld zijn neergestreken in Breda. Vanaf zaterdag vindt de Champions Trophy plaats. Het is de 37e en laatste editie van dit prestigieuze hockeytoernooi.

Zes landen doen mee; behalve Nederland gaat het om Australië, Argentinië, België, India en Pakistan. De nationale vrouwenteams van Nederland, Spanje, China en Japan spelen in Breda een oefentoernooi, als voorbereiding op het WK volgende maand in Londen.

De strijd om de Champions Trophy vindt plaats op het complex van BH & BC. Waarom daar?

- De organisatie heeft in het voortraject diverse locaties bekeken. Ook het NAC-stadion was even in beeld. Uiteindelijk is gekozen voor het complex van de Bredase Hockey & Bandy Club aan de Burgemeester de Manlaan. Dat bood volgens de organisatie de beste mogelijkheden voor het houden van zo’n groot toernooi. Er is voldoende ruimte voor de tijdelijke tribunes die plaatsbieden aan 8.500 toeschouwers.. Bovendien biedt het aanpalende clubhuis van atletiekvereniging Sprint een riant onderkomen voor officials, wedstrijdleiding en media. De kleedkamers van Sprint zijn in gebruik van de landenteams.

Volledig scherm Het Belgische team werkte vrijdagochtend een training af. © Gerlach Hochstenbach

Hoe kom ik aan kaartjes voor de Champions Trophy?

- Tickets zijn in de voorverkoop online verkrijgbaar via eventim.nl. Er zijn alleen dagkaarten te koop, waarmee je meerdere wedstrijden kunt zien. Aan de kassa zijn de kaartjes 1,50 euro duurder. De prijzen van een dagkaart lopen uiteen van 20 euro tot 45 euro in het finaleweekend. Kinderen betalen een gereduceerd tarief. Het programma is zo samengesteld dat je elke dag een wedstrijd kunt meemaken van Oranje, hetzij van de mannen, hetzij van de vrouwen.

Hoe bereik ik het Champions Trophy-terrein?

- Woon je in Breda, dan kun je het beste met de fiets komen. De reguliere fietsenstalling van BH & BC is speciaal voor dit toernooi uitgebreid. Ook zijn fietsenrekken langs de Burgemeester de Manlaan geplaatst. Met de auto kan ook, je kunt parkeren op het terrein bij de Houtakkerstraat (volg de borden P1) dat de afgelopen jaren ook door Outdoor Brabant is gebruikt. Er is daar plek voor 2.000 auto’s. Als je online een ticket koopt, kun je ook met een parkeerkaart aanschaffen. De organisatie houdt er rekening mee dat P1 op bepaalde momenten vol is. Dan worden automobilisten verwezen naar P2 Breepark. Ook vandaaruit rijden dan bussen. Om de overlast in de wijk Ruitersbos te beperken is besloten de ingangen ten westen van de Willem van Oranjelaan op bepaalde tijden af te sluiten en te bewaken met verkeersregelaars. De gemeente heeft bewoners daarover geïnformeerd. Zij hebben parkeerkaarten kunnen aanvragen.

Volledig scherm Het promodorp op het BH & BC-complex. © Gerlach Hochstenbach

En hoe kom ik er met het openbaar vervoer?

- Vervoerder Arriva zet op alle wedstrijddagen speciale pendelbussen in tussen het centraal station van Breda en het toernooicomplex. Alle bussen gaan via het centrum, waar je ook kunt in- en uitstappen. Zo kun je tussen twee wedstrijden door ook nog even naar de stad. De pendelbussen vertrekken iedere 20 minuten. De laatste bus terug naar het station vertrekt anderhalf uur na de laatst gespeelde wedstrijd. Ook vanaf het parkeerterrein van evenemententerrein Breepark rijden pendelbussen.

Hoe ziet het randprogramma eruit?

- In de afgelopen weken is een compleet promodorp bij BH & BC uit de grond gestampt. La Place zorgt er voor de catering. De toegang tot het promodorp is alleen bestemd voor mensen met een entreekaart voor de wedstrijden. Behalve eten en drinken worden er hockeygerelateerde spullen verkocht, kunnen bezoekers zich vermaken in een escaperoom en de gemeente Breda is met een informatiestand aanwezig. Op gezette tijden treden Bredase dj's op. Het vipdorp is alleen bestemd voor relaties van sponsors, bond en gemeente.

Wordt er voor kinderen ook nog wat georganiseerd?

- In de twee weekends is het Kids City bij BH & BC. Kinderen van 6 tot 17 jaar kunnen meedoen aan verschillende activiteiten zoals knotshockey en panna.

Kan ik het toernooi ook op televisie volgen?