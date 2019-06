De Bavoloop leeft: iedereen blij met doorstart van Rijsbergse stratenloop

Op de eerste plaats door alle lopers die meededen aan deze populaire stratenloop. Voorzitter René van Overveld glundert van oor tot oor na zijn evenement.

,,Supertrots ben ik op het hele team. Na verleden jaar heb ik mensen bijeen getrommeld en vandaag zien we dat het gewerkt heeft. We hebben mensen van 3 tot 93 jaar in beweging gebracht. Ook de hoofdwedstrijd staat nog steeds als een huis.‘’

Dat merkte wethouder sport Twan Zopfi aan den lijve. De snelle gemeentebestuurder was al na 40,42 minuten weer terug aan de finish. Nog wat nahijgend was zijn eerste woord 'goud'. ,,Ik bedoel dat het goud waard is hoe de gemeente Zundert, met name Rijsbergen, hier veerkracht toont. Verleden jaar vreesden we allemaal dat dit moois zou stoppen, maar met veel verenigingskracht is dit gewoon weer op de kalender gekomen.‘’

Ver voor de loop over 10 kilometer genoten ook de kinderen van hun wedstrijd. Vol trots tonen Matheus (6) en Jonatan (3) hun medailles. Minstens zo trots is van de Janusz. ,,We komen oorspronkelijk uit Polen, wonen in Tilburg en zijn hier onze allereerste wedstrijd gaan lopen. Matheus werd mooi derde en zelf heb ik genoten van de vijf kilometer. Het was wel wat warm, maar het leverde me een mooie tijd van 27 minuten op.''

Speaker Ron Schijfs, al decennia actief, wrijft de regendruppels van zijn bril en denkt na over de vraag wat hij zou doen als er geen Bavoloop meer zou zijn.

Gratis ijs

,,Dan zou ik waarschijnlijk naar het voetbal kijken, maar wel constant denken hoe is het mogelijk dat zo'n gouden evenement zou zijn weggevallen. Maar, gelukkig is dat niet meer aan de orde.‘’

Ook Alfons van de gelijknamige IJssalon is blij dat de wedstrijd niet is verdwenen.

,,Niet zozeer voor mijn portemonnee, want alle kids krijgen gratis een ijsje van me. Het is wel veel leuker om hier allen te zien sporten en stiekem vang ik nog wel wat euro's door ijs aan de ouders te verkopen.''