De ballen van de vuurwerk-hooligans

COLUMNIn een legendarische sketch van de satirische BBC-show Not The Nine O’Clock News bespreken een sociologieprofessor en een maatschappelijk werkster hoe voetbalhooligans moeten worden aangepakt. Ze kijken er moeilijk bij en tonen alle begrip voor deze jongeren, gezien hun lastige jeugd en gebrek aan ondersteuning. Vervolgens komen ze met een nogal onverwachte oplossing: ‘Cut off their goolies’. Oftewel: ‘Hak hun ballen er af’.

Dat was veertig jaar geleden. Ik moest er aan denken toen ik de politieke reacties las op de vernielingen in Breda-Noord tijdens de jaarwisseling. Het CDA wil een ‘lik op stuk-beleid’. De VVD is nog explicieter: ‘Het is tuig. Stop ze maar achter slot en grendel.’

De VVD had ook kunnen zeggen dat het schorriemorrie gecastreerd moet wordt. Want daar heeft de politiek net zo weinig over te zeggen als over wie er opgesloten moet worden. Daar gaat justitie over. In Nederland hebben we immers een scheiding der machten.

Ter linkerzijde zegt GroenLinks dat het jongerenwerk steviger ingezet moet worden. Nu is dat wél iets waar de politiek direct invloed op heeft, maar de naïeve gedachte dat je dit soort geweld met maatschappelijk werk op kunt lossen, was in de tijd van Not The Nine O’Clock News al achterhaald.

Quote Tuig laat zich niet tegenhou­den door een rondweg Paul Verlinden

De politiek is het er van links tot rechts over eens dat er geen makkelijke oplossingen zijn voor het probleem. En vervolgens wordt er iets geroepen over ‘tuig opsluiten’ of ‘meer jongerenwerk’. Dat is nog eens lekker makkelijk. Maar opgelost wordt er niets.

Wat dan wel? Als het over de jaarwisseling gaat, kunnen we eens beginnen met een vuurwerkverbod voor héél Breda, want alleen in Breda-Noord heeft dat weinig zin. Tuig laat zich niet tegenhouden door een rondweg. Zo stoer durven VVD en CDA echter niet te zijn.