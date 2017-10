De 'avatars' veroveren het ziekenhuis: in virtual reality echte situaties oefenen

De concrete plannen volgen pas later

Hoe de virtual reality-training precies gestalte krijgt binnen het Amphia Ziekenhuis, is nog in nevelen gehuld. Maar de overtuiging leeft dat avatars 'absoluut kansen bieden', zeker als de nieuwbouw van het Bredase ziekenhuis klaar is.



Dat zegt woordvoerster Judith Jansen in reactie op het nieuws dat in Amphia living health labs komen, waar personeel praktijkles krijgt van een virtuele trainer. ,,Het idee is ontstaan vanuit de oncologie binnen Amphia. Maar de toepassingsmogelijkheden zijn breder. Een projectgroep buigt zich over de uitwerking.'' Concreet is het allemaal nog niet, behalve dat virtuele training goed van pas komt bij de nieuwe manier van werken. ,,Nu zijn er nog beddenkamers voor meerdere patiënten. Straks, in de nieuwbouw, éénpersoonskamers. Verpleegkundigen moeten zich daarop voorbereiden, zeker ook gezien de aangekondigde verruiming van bezoektijden. Via virtual reality kan daarop getraind worden.''



Bravis ziekenhuis draait niet mee in het Brabantse virtuele zorgproject. Dat laat onverlet, aldus Elma Gortworst, dat ook in Bravis 'mooie initiatieven' zijn om met e-Health de kwaliteit van zorg te verbeteren. ,,Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen op de voet.''