De auto wordt onzichtbaar in nieuwe Eureka-wijk

Stedenbouwer Reinier Ubels kan enthousiast vertellen over Eureka, het plan voor zo’n honderd woningen op de plaats die in Breda vooral bekend staat als het Euretco-terrein. Nu is het een nog door hekken afgesloten ‘eiland in de stad’, maar als alles volgens planning gaat wordt in 2022 eindelijk begonnen met de bouw van de wijk.