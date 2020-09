De AOW van Louis (84) gaat in rook op na zware botsing in Breda

De 84-jarige Louis uit Klundert rijdt op 29 juli 2019 over de Kapittelweg in Breda. Deze weg kruist de drukke noordelijke rondweg Nieuwe Kadijk. Louis kiest de linkerrijstrook om over te steken en als het stoplicht eenmaal op groen springt, rijdt hij rechtdoor.

En rijdt aan de overkant een fietser aan, die eveneens groen had. De conclusie na stoplichtuitlezing en onderzoek: Louis stond op de rijstrook naar linksaf, niet naar rechtdoor.

Hechtingen

Het was een verwarrende situatie voor Louis. Het klassieke kruisingsmodel links-rechtdoor-rechtdoor-rechts is hier niet van toepassing. Hier gaan twee stroken naar links en slechts één rechtdoor.

De botsing vervolgens was geen prettige. Het slachtoffer liep een gebroken been op en had elf hechtingen in het hoofd nodig. Tot zijn spijt heeft Louis de man nooit meer gezien of gesproken. ,,Ik had hem graag bezocht of een kaartje gestuurd, maar de politie wilde geen informatie geven, ik kon hem daarom echt niet bereiken.‘’

Quote Dit is zo uitgebreid en gedetail­leerd. Het is haast een schoolvoor­beeld van hoe een pro­ces-ver­baal eruit moet zien

Reden hiervoor is dat het slachtoffer aangegeven heeft geen contact te willen, noch op de hoogte gehouden wil worden hoe het proces verloopt. De officier van justitie en de rechter loven het proces-verbaal. ,,Dit is zo uitgebreid en gedetailleerd. Het is haast een schoolvoorbeeld van hoe een proces-verbaal eruit moet zien.''

Duizend euro

Louis is schuldig aan dit ongeval, zoveel is direct wel duidelijk. Op de weg staan duidelijke pijlen en ook het stoplicht zelf heeft een pijl. Het slachtoffer is net als Louis op leeftijd en kende een flinke revalidatieduur. ,,Voor deze overtreding is 1000 euro normaal'', geeft de officier van justitie aan.

Maar het proces-verbaal maakt ook gewag van Louis' reactie. Lijkbleek, de goede intenties, duidelijke spijt van wat er gebeurde, flink geschrokken. Bovendien is het, volgens de officier, een plek waar je eenvoudig verkeerd voorsorteert.

Quote Ik had hem graag bezocht of een kaartje gestuurd, maar de politie wilde geen informatie geven, ik kon hem daarom echt niet bereiken

Louis was zijn rijbewijs al twee maanden kwijt en kan deze eigenlijk niet missen. Hij zorgt voor zijn vrouw en moet haar regelmatig vervoeren.

Volgens Louis' advocaat zou een schuld zonder strafoplegging op zijn plaats zijn, maar daar wil de rechter niet in mee. ,,Het gebeurde vanuit stilstand. Je had daarom tijd genoeg om te zien dat je verkeerd stond. Het was geen fractie van een seconde-beslissing.‘’

AOW

Louis en zijn vrouw moeten rondkomen van een AOW-uitkering. De officier van justitie eist een boete van 500 euro, wat een enorm bedrag is voor Louis. Hij smeekt dan ook om dat iets te matigen.

De rechter toont zich gevoelig: Louis moet een boete betalen van 250 euro.