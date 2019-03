De allerlaatste Uitloper in Breda

Uitgaansbijbel

Eind januari 1987 bracht Jos Wildeboer de eerste Uitloper rond in Breda, een papieren uitgaansladder met allerlei lokale culturele tips. In de loop van 1988 nam Cees Loomans het stokje in Breda over, Wildeboer ging met dezelfde formule in Utrecht aan de slag. Het langwerpige blad kreeg als bijnaam ‘De Uitgaansbijbel’.