De ‘achterhaalde achterkamertjes’ van de Bredase SP

Toen de gemeente het NAC-stadion wilde verkopen, was dat een ‘stinkende stadiondeal'. Het talentencentrum in Breda-Noord wordt smalend een 'badmintonhal’ genoemd en als in het centrum De Nieuwe Mark doorgetrokken wordt, is dat een ‘Eftelingrivier’.

De Bredase SP is er een meester in om ontwikkelingen waar de partij tegen is - en dat zijn er nogal wat - in enkele pakkende woorden te ‘framen', zoals dat tegenwoordig heet.

Het komt er meestal heel ad rem uit tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Al verdenk ik de fractie er wel van dat die cynische synoniemen (alliteraties doen het altijd goed) de avond te voren zijn bedacht tijdens een creatieve sessie onder het genot van een tomatensapje.

De Socialistische Partij in Breda neemt doorgaans alles en iedereen de maat via Twitter, Facebook of de eigen site. De kunst van het overdrijven wordt daarbij niet geschuwd. Wordt in Breda gesproken over het eventueel uitrusten van boa's met pepperspray en wapenstok, dan is een 'wapenwedloop’ op komst.

Maar het is de laatste tijd opvallend stil op de SP-mediakanalen. Nadat donderdag bekend werd dat in het Grand Theatre een hippe horecazaak komt, zou er normaliter wel een bericht uit zijn gegaan dat het een schande is, en dat er sociale huurwoningen in het Grand moeten komen. Maar nee hoor.

De stilte heeft natuurlijk alles te maken met de ‘sappige socialisten soap’ die zich afspeelt in Breda. Raadslid Boi Boi Huong moet van de rest van de fractie het veld ruimen, maar weigert dat. Het leidde tot een heuse knokpartij op de ledenvergadering vorige week, waarna de Bredase SP-afdeling werd geschorst door het landelijk partijbestuur.

Na een verklaring vorige week woensdag van partijsecretaris Arnout Hoekstra, horen we niets meer van officiële SP-zijde. Alleen Huong praat nog met de media. Die heeft dan ook niets te verliezen, want zij ligt toch al zo goed als zeker uit de partij.

Bij de verkiezingen in 2018 hebben 6.412 mensen op de SP gestemd in Breda. Die krijgen van de partij zelf nu nul informatie over wat er gaande is.