De Acht is pure wielerhistorie

Voorzitter Belcrum Beach: 'Op warme dagen zou het fijn zijn als bezoekers een duik konden nemen'

11:24 BREDA - Formeel is een strand pas een strand als het zand en water over een breed oppervlakte verbindt. In die zin is Belcrum Beach geen strand. Maar daar hebben we dan weer de term 'stadsstrand' voor uitgevonden...