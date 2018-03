De 4 opmerkelijkste uitspraken tijdens het debat over de Bredase binnenstad

1. Evenementen: "538? Daar hebben we alleen maar last van."

Een uitspraak van Cees van der Horst. Volgens de voorman van BOB kunnen evenementen zoals 538 Koningsdag beter verhuizen naar P5 of het Breepark. Niet alleen de decibellen van de muziek, maar ook de overlast van op- en afbouw zou het centrum teveel belasten. Daarnaast brak Van der Horst een lans voor meer evenementen voor senioren. "Minder decibel en minder luidruchtig."

2. Bewoonbaarheid: "We moeten niet doen alsof de binnenstad een verschrikkelijk industrie-terrein is."

Dit zei Thierry Aartsen over de bewoonbaarheid van de binnenstad. Volgens de lijsttrekker van de VVD hebben het afgelopen collegeperiode vooral de binnenstadsbewoner centraal gestaan. Het opleggen van beperkingen voor de ondernemers hier zou dan ook funest zijn voor de Bredase economie. Juist nu deze net weer een beetje lekker draait. "Stilstand geen optie."

3. Handhaving: "Boa's moeten vertrouwen hebben dat ze gesteund worden door de wethouder."

Dit liet SP-lijstrekker Bas Maes zich ontvallen tijdens het debat over de toekomst van Boa's in de binnenstad. Volgens de Maes heeft wethouder Adank het gezag van deze ambtsdragers ondermijnt door hun werkwijze openlijk te bekritiseren. "Slechte lijn van de VVD." Aartsen vond de SP daarentegen hypocriet. Deze partij zou zelf namelijk ook kritiek hebben geuit op Boa's.

4. Wijkraad: "Wéér een bestuurslaag en daarover een filter, daar heeft u niks aan."

Dit zei Tim van het Hof, nummer 1 van D66 Breda, tijdens het debat over de wijkraden. Volgens hem verschilt de kwaliteit van de wijk- en dorpsraden in Breda enorm. Daarnaast zouden sommige bewoners volgens hem zich liever verengingen rondom specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de 380 kV-lijn. Ook de buurtbegroting en het buurtrecht waren volgens hem goede voorbeelden van nieuwe manieren van burgerparticipatie. "Alleen inspraak is iets uit de jaren '60."