De 15 bijzondere locaties van BredaPhoto

Er vlak naast, in de StadsGalerij, is de selectie tentoongesteld van de masterclasses van BredaPhoto. Even verderop wordt in de Boschstraat in het Stedelijk Museum stilgestaan bij de betekenis van digitale middelen op de fotografie. Om de hoek, in de Kloosterlaan, is bij Club Solo het opmerkelijke werk van experimenteel filmmaker Karel Doing te zien.