De 10 meest gewaardeerde uitjes in West-Brabant

BREDA - Nooit in reptielenhuis De Aarde in Breda geweest? Hoog tijd dat te veranderen. Wie het niet kent, mist een topattractie. Althans, volgens de bezoekers van de toeristensite Tripadvisor. Zij vinden de leguanen en slangen in Breda het allerleukste in heel West-Brabant.

Op de site van Tripadvisor kunnen bezoekers met bolletjes aangeven wat ze van iets vinden. Zo is er een ranglijst ontstaan met bezienswaardigheden en attracties in Brabant. Daarop staat het Bredase reptielenhuis op nummer 6. Dat is in West-Brabant de allerhoogste notering. De eerste vijf plaatsen zijn allemaal voor attracties en uitjes in Midden- en Oost-Brabant.

Markiezenhof

Volledig scherm Het Markiezenhof in Bergen op Zoom. © Archieffoto Na het reptielenhuis staat pas op nummer 20 de volgende West-Brabantse topper: het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Net boven het Bredase Begijnhof op 21. Dat kennelijk weer meer wordt gewaardeerd dan de Grote Kerk in Breda. Die staat op 24. Ver onder de Sint Jan in 's Hertogenbosch. Die staat op nummer 9.

Om de volledige West-Brabantse top 10 (of eigenlijk 11) compleet te maken:

Volledig scherm De Prison Escape in Breda is één van de escapespelen die bezoekers van Tripadvisor hoog waarderen © Real Life Gaming Op 28 (vijfde in West-Brabant) staat het Ginnekenmarktje in Breda, op 29 gevolgd door stadspark Valkenberg, ook in Breda. Op 32 staat de basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch.

Verzamelcategorieën

De nummers 8 en 9 in West-Brabant, maar respectievelijk 36 en 41 op de Tripadvisor-lijst, worden ingenomen door een soort verzamelcategorieën.

Op West-Brabant 8 (36 Tripadvisor) staan namelijk alle escapespelen in heel Noord-Brabant. Daaronder heel wat in het West-Brabantse, zoals de Prison Escape en de Escape Room 076 in Breda, Escape the Gate in Bergen op Zoom, Villa Bre Til in Rijen, Try2 Escape in Roosendaal. En nog meer.

Nummer 9 in West-Brabant, 41 op de Tripadvisor, is toebedeeld aan alle bars & clubs in heel Noord-Brabant. En ook daarvan staan er veel in het westen van Brabant.

Nummer 10 (43 bij Tripadvisor) is voor het Mastbos in Breda. En 11 (60) de Biesbosch.