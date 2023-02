De 10 geboden van Bredase band Batmobile: ‘We zijn geen strijkorkestje!’

Batmobile is jarig! Vanuit Breda trekt de beruchte rockabillyband al veertig jaar de wereld over. Met z’n vieren in een oude Volvo V70. Hoe blijft dat in hemelsnaam goed gaan?

Ieder optreden voelen de heren zich weer één dag 18 jaar jong. Naast het podium zijn zanger/gitarist Jeroen Haamers, bassist Eric Haamers en drummer Johnny Zuidhof respectievelijk 57, 62 en 59 jaar. En geluidsman Eddie Alderden (58) draait ook al veertig jaar mee, al voegde hij zich ‘pas’ het tweede optreden bij Batmobile.

Haamers: ,,We zijn inmiddels heren op leeftijd, maar daar willen we nog niet aan toegeven. We kunnen de boel fysiek nog aan, laten ons niet kennen tegenover jonkies en willen nog iedere show knallen als 40 jaar geleden.”

We vatten veertig jaar Batmobile samen in 10 geboden, 6 wilde anekdotes, 5 straffe uitspraken van Jeroen Haamers.

10 geboden

1. Flauwe grapjes maak je maar in de auto op weg naar een show.

2. Altijd op tijd aanwezig zijn. Zodat je even kunt aarden en beoordelen wat voor vlees je in de kuip hebt.

3. Geen vrienden, vriendinnen of gasten in de kleedkamer. Zodat wij vier ons vóór de show als autisten kunnen gedragen en navelstaren.

4. Nooit zeiken. Ook al is alles nog zo slecht geregeld. Wij houden ons aan de afspraken en leveren.

5. Nuchter het podium op en je kop erbij houden. Zuipen kun je ook thuis. Stoned optreden staat gelijk aan amateuristisch gedrag. Het publiek mag zuipen en dom doen.

6. Weten wat je doet op dat podium, een sportteam vormen en bereid zijn keihard voor elkaar te werken.

7. Altijd gas geven en continu er bovenop zitten. En als je kapot zit, geef je nog wat extra gas.

8. Op dat podium straal je uit dat je de tijd van je leven hebt. Nooit naar je schoenen kijken en zoutzakkengedrag is uit den boze.

9. Je gaat voor niks minder dan dikke pret. Altijd. Overal. Of er nu 20 of 2000 bezoekers aanwezig zijn.

10. Zorg dat er een wisselwerking ontstaat met het publiek. Van hun enthousiasme krijg je extra energie om nog dieper te gaan.

Volledig scherm Zanger/gitarist Jeroen Haamers, drummer Johnny Zuidhof en bassist Eric Haamers van Batmobil. © Peter van Hal

6 wilde anekdotes

1. ,,Bijna geëlektrocuteerd. In een gore kelder in Freiburg. De geluidsinstallatie was zo slecht. Bij de soundcheck stond ik al onder stroom, tijdens het optreden werd alles zo vochtig dat er vlammen van 20 cm. ontstonden tussen mijn lippen en de microfoon.”

2. ,,Hoofdwond. Eigen schuld, dikke bult. Tijdens het festival Scumbash in Rotterdam gingen er heel grote ballonnen het publiek in. Dan komt er ook wel eens een terug. Die wil je vlotjes terugschoppen, maar dan moet je niet achter je gitaarsnoer blijven haken.”



3. ,,Tand eruit. Het hoort erbij, we zijn geen strijkorkestje. Soms is het niet eens onze eigen schuld. Als het voorprogramma uitgebreid met blikken bier heeft staan spuiten sta je soms als een Sven Kramer te spelen en kun je op je bek gaan.”



4. ,,Gewoon ziek. Afscheidsshow in Nürtingen van tournee door Duitsland toch af willen maken. Dat werd tussen iedere twee songs door pendelen van het podium naar het kots emmertje tussen de coulissen.”

5. ,,Drank maakt meer kapot dan je lief is. In het begin was het nog regelmatig raak. Meestal in hotelkamers. Eddie vonden we in een plantenbak, Erik zag mijn gitaarkoffer voor een urinoir aan en de wastafel voor een W.C.-pot. Na een vuistgevecht met mijn broer in een chique restaurant in Japan was het klaar met de drank.”

6. ,,Blote dame op mijn bed. Geen idee hoe ze daar kwam, maar ze lag al helemaal klaar. Ik heb ze netjes naar buiten gewerkt. De zanger van het voorprogramma was er blij mee. Hij vroeg haar: ‘Du Ben Hoer?’ Zij zei: ‘Ja, und du bist Robin Hood.’ Haha.”

Volledig scherm Batmobile live in Altstadt Eindhoven. © Patrick Spruytenburg

5 straffe uitspraken

1. ,,Ik wilde Elvis zijn. Nou ja, niet letterlijk, want hij was dood.”

2. ,,Je kunt met eigen werk je brood verdienen zonder drie keer per week voor lul te staan op bruiloften en partijen.”

3. ,,In mijn geval kun je de kreet seks, drugs en rock & roll beter ombouwen tot dronkenschap, vuistgevechten, incontinentie en ongewenste meiden in je bed.”

4. ,,Twee dagen hebben voor het maken van een debuutalbum, waarvan je de helft van de tijd staat te biljarten omdat je bassist kramp heeft.”

5. ,,Soms heb je een schop onder je kont nodig om de juiste koers te vinden. Om het publiek sneller van ons af te laten zijn speelden we alles twee keer zo snel. Onze psychobilly was geboren.”

40 jaar Batmobile: 24 februari (20.30 uur) in Mezz, Breda.