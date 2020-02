De 076-tafel om Bredanaars met elkaar te verbinden: ‘Het is iets unieks, origineels en uitdagends’

Carnavals­op­tocht Baar­le-Nas­sau: ‘Bezorgder over het weer dan coronavi­rus’

14:11 BAARLE-NASSAU - De uitbraak van het coronavirus is voor C.V. De Grenszuukers geen reden om extra maatregelen te treffen voor de optocht van aankomende zaterdag in Baarle-Nassau. Dat zegt voorzitter Michel Antens. ,,Voorlopig zijn we bezorgder over het weer dan het coronavirus.”