David en José-Anne nog steeds vast op zeilboot: ‘We zijn het spuugzat, gaan hoe dan ook maandag van die boot af!’

Fotoreportage Bekijk hier hoe de demonstra­tie tegen racisme in Breda verliep in 20 foto's

13 juni BREDA - Zo'n 1500 mensen demonstreerden zaterdagmiddag op het Bredase Chasséveld tegen racisme. ,,Ik was vooral bezorgd of iedereen voldoende afstand zou houden”, zegt Philip Oronsaye van de organisatie. Het verliep niet alleen goed, het was ook ‘mooier dan verwacht’ door de grote opkomst. Bekijk in deze fotoreportage hoe het verliep.