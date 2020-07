Dat schiet niet op: bunzing en wezel zitten bedrijvenplan Breda in de weg

BREDA - Bunzing en wezel staan ‘een snelle en voorspoedige ontwikkeling’ van het bedrijventerrein Rithmeesterpark 2 aan de westrand van Breda lelijk in de weg. Uitbreiden kan eigenlijk pas wanneer er voor deze, maar ook andere beschermde diersoorten alternatieve woonruimte is gevonden. En die is moeilijk te vinden in dit deel van de stad.

Dat blijkt uit een brief die burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad hebben gestuurd. Daarin wordt een stand van zaken gegeven van de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Breda. Daar zit het college altijd bovenop, want de gemeente wil geen ‘nee’ verkopen wanneer een interessant bedrijf zich meldt voor vestiging in de stad.

Moeilijk te vinden

Maar bij Rithmeesterpark 2 wordt dat dus lastig. In het gebied, een driehoek ruwweg tussen de A16, de zuidelijke rondweg en de Rijsbergseweg, is een lijst gemaakt van de flora en fauna die daar te vinden is. Het resultaat valt vies tegen voor potentiële bouwers: er kan niet of nauwelijks worden gebouwd zonder natuurcompensatie. Dat wil zeggen dat de natuur die verdwijnt vanwege nieuwbouw ergens anders de kans moet krijgen om te overleven. Probleem met Rithmeesterpark dat dit soort in de directe omgeving moeilijk te vinden zijn.

Inkomsten misgelopen

Dat is een tegenvaller voor de gemeente Breda. Die kan nu minder grond verkopen en loopt daardoor inkomsten mis. Ook neemt het aantal vierkante meters dat de gemeente in reserve heeft terug. Dat is lastig voor het college, want dat wil grond klaar hebben liggen, voor het geval er bedrijven zijn die zich in Breda willen vestigen. Het doel is om altijd tussen de veertig en de zestig hectare in de aanbieding te hebben.

Zaak van lange adem

Het stadsbestuur heeft haast met het zoeken naar ruimte voor bedrijven. Wat dat betreft is het ook een beetje een tegenvaller dat de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de zuidrand van Bavel een zaak van lange adem dreigt te worden.

Strijdig

In de brief aan de raad schrijven burgemeester en wethouders namelijk dat het een complex gebied is. Dat heeft te maken met water- en stikstofproblemen, maar ook met grond die nog moet worden gekocht van privé-eigenaren. Bovendien is de komst van een bedrijventerrein ‘strijdig’ met de structuurvisie van Breda. Bavel-Zuid wordt dan ook beschouwd als een ‘potentiële ontwikkellocatie voor de (middel)lange termijn.