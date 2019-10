Dansschool Tiggelman viert reünie: tijdens het elfuurtje mag er gezoend worden

BREDA - Het kon wel eens druk worden, vanavond bij de reünie van dansschool Tiggelman in Breda. Alle huidige én vroegere leerlingen zijn welkom om te vieren dat de dansschool 35 jaar gevestigd is aan de Slingerweg.

De jaren tachtig en negentig golden als tropenjaren voor de Bredase dansschool. Voor veel tieners was de dansles op zaterdagavond dé gelegenheid bij uitstek om elkaar te leren kennen, te flirten en misschien wel om te zoenen. Het zogenaamde elfuurtje zal bij menig Bredanaar nog warme gevoelens oproepen of juist het schaamrood naar de kaken doen stijgen.

Om 23.00 uur stipt mocht er gezoend worden. Met het licht op standje schemering en een actuele ballad als muzikale omlijsting. ,,Maar ook alleen dan”, verduidelijkt Anja Tiggelman. ,,Verder wilden we geen geflikflooi tussen het dansen door.”

Geen rok, maar lange broek

Er waren ooit meerdere dansscholen in de stad. ,,Maar als concurrenten hebben we elkaar nooit gezien”, zegt Anja. ,,We waren allemaal gewoon collega’s van elkaar. Tiggelman onderscheidde zich door als eerste informele kleding en sportschoenen toe te staan. ,,Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad toen ik er voor koos om in lange broek les te geven, in plaats van in rok. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar toen was dat heel wat.”

De dansschool viert 35 jaar Slingerweg, maar is al 70 jaar een begrip. Een paar jaar na de oorlog opende Leo Tiggelman een dansschool, in een zaaltje boven een café aan de Grote Markt. Een paar jaar later verhuist de dansschool naar de Bredase Haven. Leon Tiggelman wist al van jongs af aan dat hij de zaak over zou willen nemen. Op de dansvloer leert hij Anja kennen, en vindt in haar de liefde van zijn leven.

Openingsdans is een hype

Toen Leon en Anja in 1984 het stokje overnamen, verhuisden ze naar de Slingerweg. In 2002 nam Renate het roer over als derde generatie dansschoolhouder. Haar passie ligt vooral bij het lesgeven. ,,Daar geniet ik zelf het meest van.” Naast het stijldansen, is er tegenwoordig ruimte voor, onder andere, zumba, streetdance, en kleuterdansen.

,,Ook voor de openingsdans van een huwelijk zien we nog steeds veel mensen komen”, zegt Renate. ,,Dat is zelfs een hype te noemen. Ook hele vriendengroepen, van wie er leden gaan trouwen, maken samen een afspraak.”