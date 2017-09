Dansende tractoren en kranen in Chaam

Zaterdagochtend was het nostalgie troef met een toertocht voor klassieke brommers en lichte motoren. Een rode Kreidler Florett uit 1963 met een ei-tank had veel bekijks. "In die jaren was dat model erg geliefd bij de nozems", legde de berijder uit. Hij heeft ook nog een grijze Sparta uit 1957 met rolaandrijving, ook wel bekend als verpleegstersbrommer. Jan Geerts kon het zich nog goed herinneren. "In de jaren zestig bestuurde de Chaamse wijkzuster Beata zo'n exemplaar", wist hij.

De plaatselijke rijwielhandel Bluekens verkocht ze destijds bij de vleet. Intussen beleefden twee grijzende dames het sfeertje uit de jaren zestig opnieuw toen ze al rokend hun Zündapp bestegen. "Destijds hoefden we geen helm op", lachten ze. Uit de luidsprekers schalde Devil In Disguise van Elvis.

Bierkratten stapelen

Zaterdagmiddag waren er wedstrijden voor kraanbehendigheid. Ruim vijftig deelnemers lieten hun vaardigheden met de imposante machines zien. De spelletjes varieerden van bierkratten stapelen tot stokjes oplepelen. Veel belangstelling was er voor het letterspel waarbij met losse letters door de kraanmachinisten het woord 'Hitachi' gemaakt moest worden. "Er is veel precisie voor nodig, maar dat krijg je vanzelf als je bijna dagelijks met een kraan werkt", legde een deelnemer uit.

Vrijwilligers

Berry Prinse bleek het behendigst te zijn. De wedstrijden, dit jaar toe aan de negende editie, groeiden in enkele jaren uit tot een populair tweedaags evenement. Het geheim van het succes? "Het evenement wordt georganiseerd door een klein bestuur bijgestaan door een grote groep vrijwilligers", legde Wendy Janssen uit. Ze was onder meer actief in de feesttent achter de bar. Janssen: "We werken met gratis entree."

Chaams feestje

Bezoekers lopen dan makkelijker even binnen. Het feest op zaterdag na de wedstrijden in de tent staat inmiddels bij velen standaard genoteerd in hun agenda's. De Baarlese discjockey Jarno de Leeuw draaide daar de hele avond op volle toeren. "Waar het net altijd een tandje 'rauwer' tekeer gaat", volgens De Leeuw. De bezoekers genoten er met volle teugen van. "Dit is na carnaval en de Acht van Chaam het gezelligste Chaamse feestje", zei trouwe bezoeker Bart.

Stoelendans