Dansen met Grote Zus in de middagpauze

,,Normaal dansen ze lekker buiten, maar het regent vandaag”, vertelt Jory Vos. De directrice van De Wildert is blij met de inzet van de Grote Broers en –Zussen op haar school. ,,Wij willen als school onze positie in de wijk vergroten. Via de wijkagent kwam in contact met dit project en het past perfect bij wat wij als school willen bieden. Daarbij geven we deze jongeren een kans hun plekje in de maatschappij te vinden. Van beide kanten levert het wat op.”