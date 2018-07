Dansen bij tweede podium op Palm Parkies: 'Een aanwinst'

Mauro Boer van Local Motion ziet de drukte en kan niet anders dan tevreden zijn. De afgelopen jaren stonden ze ook al in het Valkenberg in Breda, maar dan zonder echt medeweten van de organisatie. Op een iets afgelegener plek, met kleinere boxen, voor voornamelijk vrienden en toevallige passanten. ,,In de winter stuurden we een mail naar Palm Parkies waarin we dat ronduit toegaven. We zeiden het festival te willen versterken, er onderdeel van te willen zijn.''

Eigen plek

Daarop kregen de vier dj's een eigen plekje, 'aan de andere kant' van de vijver. ,,Een pleintje waar gedanst kan worden'', noemt Boer het. Want: ze vonden dat er iets miste op het festival. Dat er iets bij kon. Gekozen werd voor soul, funk en disco: de bakermat van alle dance. ,,Je zou kunnen zeggen dat jongeren de doelgroep zijn, maar Palm Parkies is voor iedereen. Dus de muziek is dansbaar en toegankelijk.'' Vorige week debuteerden ze en bleef het betrekkelijk leeg. ,,Het was überhaupt niet druk. Maar rond half elf werd er hier door zeker honderd man volop gedanst. Dit gaat een succes worden, hopelijk wordt het vandaag wat vroeger druk.''

Dat gebeurt. Voor de vriendinnen Fenna Cornet en Roos-An de Wijs is het podium een aanwinst. ,,We zitten altijd buiten de echte drukte, ver van het podium. Voorheen zette iedereen dan eigen muziek op, dus dan hoorde je overal verschillende geluiden. Dan is dit een stuk fijner. Het zorgt echt voor meer festivalgevoel.''

Spreiding