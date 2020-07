Dans en muziek betovert toeristen in Grote Kerk Breda

BREDA - Het is zondagmiddag. Terwijl in de Grote Kerk in Breda toeristen ronddwalen, klinkt opeens het orgel. Bach. Vanachter pilaren verschijnen dansers. Als betoverd blijft iedereen staan. ,,Wow", klinkt het fluisterend. ,,Vet.”

,,Wat een cadeautje", zegt Sonja Glandorff uit Zaandijk als het orgel even stilvalt. Wat het was? De generale repetitie voor Stemming, hoort ze. Een voorstelling van Bredase cultuurmakers waarmee vanaf maandag twee weken lang, vier keer per dag, gratis wordt stilgestaan bij wat de coronacrisis heeft betekend.

,,Een prachtig idee", vindt Marjan Mikkers uit Bergeijk. Zij is 71 jaar, haar man Jos 70. ,,De risicogroep", zegt ze. ,,De coronacrisis heeft ons flink bezig gehouden. Ik heb altijd in de verpleging gewerkt, heb van voormalige collega's veel meegekregen. Dat er in Breda op deze manier aandacht aan wordt besteed, raakt me. Het maakt dat je even nadenkt over wat we allemaal hebben doorgemaakt.” Even zwijgt ze, dan: ,,Het troost.”

Gemist

Intussen zitten vlakbij op de trappen van het koor Maaike van Langen, Chris en hun kinderen Mies (6) en Toon (3) uit Amsterdam. Stil luisteren ze. Als er een pauze valt, er aarzelend applaus klinkt, zucht Maaike.

Quote Gaaf om te zien hoe het ook kinderen raakt Maaike van Langen, Amsterdam

Ze vertelt hoe ze, als artistiek leider van Circusstad Festival Rotterdam, gewoonlijk voor haar werk jaarlijks honderden voorstellingen bezoekt. ,,Dat viel de laatste maanden weg. Ik wist het niet, maar nu ik hier zit, de muziek hoor, de dans zie, besef ik hoe verschrikkelijk ik het heb gemist.” En zij niet alleen. Mies kijkt op: ,,Komt er meer”, vraagt ze. Maaike: ,,Gaaf om te zien hoe het ook kinderen raakt.”

‘Supervet’

Verderop vindt Sonja het vooral ook heel bijzonder dat Breda juist met kunst stilstaat bij corona. ,,Supervet", vindt ze dat. ,,Ik kom graag bij festivals, bij voorstellingen. Corona heeft de cultuursector hard geraakt. Het is echt fijn om te zien dat er weer wordt opgetreden.” Bovendien: ,,Vind ik het ook echt heel mooi.”

De voorstelling ‘Stemming, een moment om te gedenken’ is t/m 31 juli (behalve zondag 26 juli) dagelijks om 14, 15, 16 en 17 uur bij te wonen. Het is gratis. Omdat er slechts maximaal 35 bezoekers per keer worden toegelaten, is reserveren nodig, dat kan via https://www.chasse.nl/programma/1712//STEMMING_een_moment_om_te_gedenken/