Dano teruggevonden in Mastbos

RIJSBERGEN - Dano is terug. Het hondje van Inge van Aert en Dennis van Disseldorp uit Rijsbergen. Vorige week zondag verdween hij spoorloos in het Bredase Mastbos . Net op het moment dat zijn baasjes op Ibiza waren voor een korte vakantie. Deze zondag is hij terug gevonden. Precies daar waar hij voor het laatst is gezien.

Vanaf het vliegveld van Ibiza kan Inge van Aert haar geluk niet op. ,,Het was een hel van een vakantie", zegt ze. ,,Zodra we hoorden dat Dano weg was, wilden wij naar huis. Maar dat werd ons afgeraden. We zijn gebleven, maar hebben de hele vakantie niets anders gedaan dan alles op alles zetten om Dano terug te vinden."

Flyers werden gemaakt, doorgestuurd en overal opgehangen, er kwam een Facebookactie, zoekers werden vanaf Ibiza begeleidt, er was continu contact met DogSearch. Van Aert en Van Disseldorp loofden zelfs een beloning van duizend euro uit voor wie Dano terug vond.

Gevonden

En met resultaat. ,,Ja", zucht Van Aert: ,,Dano is deze zondag terug gevonden." Precies op de plek waar hij een week eerder, waarschijnlijk nadat hij was geschrokken, het bos in was gerend.

,,Hij is gevonden door mensen uit Heiningen", weet Van Aert. ,,Zij lieten hun eigen hond uit en zagen Dano. Omdat ze vorige week ook in het Mastbos waren, en toen mijn ouders troffen die radeloos aan het zoeken waren, wisten ze meteen dat het Dano was. Ze hebben hem gepakt en onmiddellijk naar mijn ouders in Wernhout gebracht."

Vermagerd

Dano oogt een beetje vermagerd, maar is verder helemaal gezond. ,,Het is een raadsel waar hij de hele week is geweest:, zegt Van Aert. ,,Maar dat is niet het belangrijkst. Hij is er weer."