Dankzij René uit Breda voetbalt Nederland in oranje

En ToenBREDA - Oranje de nationale kleur? Ja, hèhè, dat weer iedereen. Maar dat Nederland die kleur te danken heeft aan niemand minder dan de Bredanaar René de Chalon, weet vrijwel geen mens. Had hij niet bestaan, dan voetbalde het Nederlands team wellicht in pimpelpaarse shirts.

Deze dinsdag, 5 februari, is het precies 500 jaar geleden dat de kleine René op het kasteel van Breda ter wereld kwam. Vader was Hendrik III, graaf van Nassau, heer van Breda. Moeder was Claudia de Chalon.

Deze René, die na geboorte nog Van Nassau heette, is van onbeschrijflijk groot belang voor de vaderlandse geschiedenis. Des te opmerkelijker, oordelen anno 2019 Henk Mannaert en Marcel Dalinghaus (allebei van de stichting -in oprichting- Historisch Breda) dat René landelijk nauwelijks bekendheid geniet.

Prince d’Orange

René had een oom. Philibert, broer van zijn moeder. Deze Philibert, onderkoning van Napels en Prince d’Orange, sneuvelde in 1530 ergens in de buurt van Florence. Hij vocht daar namens het Spaanse en Habsburgse rijk tegen de Liga van Cognac, een groep gevormd door onder meer Fransen en Engelsen. Hij was slechts 28 jaar oud.

Volledig scherm In de Prinsenkapel in de Grote Kerk dekt een grafsteen, vlak voor het grafmonument van graaf Engebrecht II, een grafkelder af, waar René de Chalon ligt begraven © Edine Wijnands Kinderen had Philibert niet. Een testament wel. En daarin stond klip en klaar dat hij al zijn bezittingen, inclusief zijn adellijke titels, naliet aan zijn neefje in het verre Breda. Zo werd René, amper 11 jaar oud, de eerste Nederlandse prins van Oranje, graaf van Nassau.

Willem van Oranje

,,Het is ongelofelijk”, bladert bijna 500 jaar later in Breda Henk Mannaert door de ‘Canon van Nederland’, een boek met hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis. ,,René de Chalon die in Breda werd geboren en er ligt begraven, komt niet aan bod. Keer op keer moeten we lezen dat Willem van Oranje de stamvader is.” Maar nee, niet Willem, maar René was toch echt de eerste prins van Oranje-Nassau.

Willem van Oranje was de zoon van Willem de Rijke, de in het Duitse Dillenburg wonende broer van Hendrik III, de vader van René. Net als zijn oom Philibert, had René de Chalon al vroeg in zijn leven een testament op laten maken. Daarin had hij zijn neef Willem als erfgenaam aangewezen.

Eenzaam

Volledig scherm René de Chalon © @ Overigens had René, zo denken Mannaert en Dalinghaus, in Breda een eenzame jeugd. Zijn moeder stierf toen hij 3 jaar oud was. Vader Hendrik was, als vertrouweling van de Spaanse keizer Karel V, jaren achter elkaar in Spanje en Italië. René bleef achter in het Bredase kasteel. Met een nukkige stiefmoeder Mencia de Mendoza, een gouvernante en drie vriendjes met wie hij samen een straffe opvoeding genoot.

Hij trouwde in 1540, 21 jaar oud, met Anna van Lotharingen. Een topjaar voor René de Chalon. René, die net als oom Philibert een militaire loopbaan had aan Spaanse zijde, werd dat jaar opgenomen in de eervolle Orde van het Gulden Vlies. Bovendien werd de jonge prins in 1540 benoemd tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht.

Gesneuveld

Het jaar 1544 verloopt aanmerkelijk minder florissant. Weliswaar krijgt René een dochtertje, Maria, maar dat leeft slechts drie weken. Later dat jaar, op 17 juli 1544, wordt René bij het Beleg van Saint Dizier in zijn schouder getroffen door een musketkogel. Een dag later sterft hij, 25 jaar oud. Zijn hart en ingewanden worden ter plaatse begraven.

Onder begeleiding van drieduizend ruiters, cavaliers, gaat de rest van zijn lichaam naar Breda. Daar wordt René de Chalon, net als de andere Nassaus, in de Onze Lieve Vrouwe of Grote Kerk, te worden begraven. Zijn dochtertje vlak bij hem.

Zo ligt in Breda tot de dag vandaag de man die de enige, echte stamvader is van het Huis van Oranje. Die de Oranjes bovendien voorzag van hun lijfspreuk ‘Je maintiendrai’. Had René de Chalon niet bestaan? Dan was Willem I gewoon graaf van Nassau-Dillenburg gebleven. Oranje was nooit aan zijn naam toegevoegd. En Nederland? Dat had in een andere kleur gevoetbald.

Volledig scherm De naam van René de Chalon op de grafsteen in de Prinsenkapel in de Grote Kerk © Edine Wijnands

Lezing René de Chalon

Precies 500 jaar na zijn geboorte in Breda, is er dinsdag 5 februari in de Waalse kerk een lezing over René de Chalon, de eerste Nederlandse prins van Oranje-Nassau. Onder leiding van stadssociëteit De Gouden Cirkel, hebben vrijwel alle historische clubs in Breda de handen ineen geslagen, om de bijeenkomst mogelijk te maken.

Princenhaags Museum, heemkundekring Paulus van Daesdonck, Breda Nassaustad en de erfgoedverenigingen De Oranjeboom en Engelbrecht van Nassau, hebben Henk Mannaert, Gerald Dalinghaus en Marcel Dalinghaus uitgenodigd te spreken over de stamvader van het huidige Nederlandse koningshuis.