Dankzij programma’s als B&B Vol Liefde wordt de bed and breakfast nog populairder, ook in West-Brabant

Et­ten-Leur rockt! Ondanks regen toch sfeervol Popelucht

ETTEN-LEUR - Etten-Leur rockt! En dat doet het al 36 jaar. Popelucht trof het zondag niet met het weer. Desalniettemin bewees het jaarlijkse gratis pop/rockfestival in het Oderkerkpark andermaal het gelijk van Neil Youngs songtekst ‘My my, hey hey, rock and roll is here to stay’.