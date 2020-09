Dankzij nieuwe app een echte beleving bij alternatieve Singelloop

Dakloze die reiziger bijna doodstak op station Breda: ‘20 jaar met zenders in je kop, dan word je boos’

23 september BREDA - Op zijn 18e hebben onbekenden chips in zijn hoofd geplaatst. En een microfoon in zijn kies. Sindsdien observeren ze hem continu via een satelliet. De verdachte heeft zijn eigen gedrag niet meer in de hand.