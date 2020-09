Dankzij het Amphia en de F35 krijgt de Miljoenennota toch nog een West-Brabants tintje

video Spelbepa­ler Haye zet de toon ziet NAC op tandvlees winnen: ‘Moest van heel ver komen’

16:38 ,,Soms zeggen ze wel eens dat dit de lekkerste overwinningen zijn.”Dat zegt Thoma Haye na de zwaarbevochten 2-1-zege van NAC op FC Den Bosch. ,,De wedstrijd zo over de streep trekken is heerlijk. In de rust zeg je tegen elkaar dat je tijd zat hebt. Dat de gelijkmaker zo snel valt, is heerlijk. Zo’n moment trekt je over het dode punt. Toen was het vol in de aanval op weg naar de tweede.”