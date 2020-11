Dankbrief van koning Willem-Alexander voor bundel ‘Bredase volksverhalen’

Melanie Drent was degene die het boek opstuurde naar Huis ten Bosch. ,,Ik heb dat gedaan omdat koning Willem-Alexander baron van Breda is. En het boek bevat diverse verhalen en illustraties die gaan over de eeuwenoude band van de Nassaus met de stad. Zo heb ik een tekening gemaakt van het kasteel van Breda zoals het er in die tijd uit zag en van een daar gehouden banket in 1538 met Hendrik III en zijn vrouw Mencia de Mendoza.”