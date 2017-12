Dankbaarheid en blijdschap om gulle bui van Tiësto

ReactiesBREDA - DJ Tiësto speelde afgelopen dinsdag even voor sinterklaas door acht Bredase goede doelen te steunen met een flinke gift. De gulle bui van de wereldberoemde artiest is ook bij de ontvangers niet onopgemerkt gebleven.

Jelle's Army,

Communicatiemanager Jasper Saeijs

"Wij zijn uiteraard erg blij met de donatie, ook vanuit stichting Samen voor NAC die Jelle's Army heeft geïnitieerd. Jelle zelf was er stil van dat zo'n grote naam zich wil verbinden aan het project. Een kind een jaar lang laten sporten kost ongeveer 250 euro. We kunnen hier dus een heleboel kinderen blij mee maken."

Boykes Speelhoeve

Beheerder Ivonne Peeters:

"Het geeft een heel warm gevoel dat iemand die zo wereldwijd is uitgegroeid denkt aan zijn roots. Ik word er gewoon weer emotioneel van. We hebben al lange tijd een wensenlijstje liggen van wat we allemaal willen realiseren. De jongens willen onder andere een freerunning workshop en een voetbalclinic. De meiden een grote picknickmiddag en een dansevenement."

Thebe, locatie Lucia

Manager zorgteam Evelien Vink

"Het bericht was echt een wow-moment. We hebben in 2014 ook een donatie van Tiësto gekregen voor een geluidsinstallatie. Hij danste toen met de bewoners en het is geweldig om te lezen dat wij blijkbaar ook bij hem een indruk hebben achtergelaten. We gaan de donatie gebruiken om het tuinmeubilair hier in Lucia te vervangen. De bewoners kunnen dan aankomende zomer weer fijn buiten zitten."

Nieuwe Meidoorn

Wijkconsulent Marja Halters

"Geweldig nieuws, vooral voor de bewoners die zich vol overgave inzetten voor de wijk. Tiësto heeft hiertegenover gewoond en ik vind het echt bewonderwaardbig dat hij dit doet. Binnenkort gaan we met een aantal bewoners kijken wat er ermee gaan doen, maar eerst moet het nog een beetje zakken. Zo'n donatie is niet iets dat we elke week, maand of jaar meemaken. Wel gaat het geld echt naar bewonersactiviteiten en niet naar het gebouw zelf, laat ik daar duidelijk over zijn."

Visio

Coördinator vrije tijd & vrijwilligers Sasika Kievith

"Fantastisch dat Tiësto zulke dingen doet en dat hij aan ons denkt. De Blauwe kamer is een begrip in Breda, misschien dat hij vroeger in zijn jeugd hier een keer langs is geweest en dat herinnert. De donatie zal waarschijnlijk gaan naar activiteiten zoals huifkar- en paardrijden. Ook komt er een nieuwe woning in Breda en daar moeten ook allerlei zaken voor worden aangeschaft."

SMO Breda

Programmamaker vrijwilligers en educatie Marieke Bakker:

"We zijn er ontzettend blij mee, met name voor het project waarvoor we de donatie hebben aangevraagd. Een cliënt heeft een kookgroep opgestart waar mensen waar mensen zich bij kunnen aansluiten voor 2.50 euro. We krijgen steeds meer deelnemers en kunnen nu wat betere kookspullen aanschaffen."

sv SAB

Contactpersoon Michael van Haperen:

"Het is een geweldig mooi sinterklaascadeau. Tiësto is al vanaf zijn jeugd betrokken bij SAB en heeft eerder al twee jeugdelftallen van trainingspakken voorzien. Met de 10.000 euro gaan we onze kantine verduurzamen. Zonnepanelen, ledverlichting en dat soort zaken. Door de energielasten te verminderen kunnen we op termijn liquide middelen opbouwen voor andere doeleinden."

DJ School Breda

Eigenaar David Hipke: