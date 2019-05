Dancefestival Ploegendienst bij Galderse Meren: Natuurplein toch niet naar de rechter

De discussie over het wel of niet houden van het festival, op zaterdag 25 mei, laaide de afgelopen tijd even flink op. De natuurvereniging stelde dat de gemeente zich moet houden aan de nota Evenementenbeleid. Daarin zou staan dat bij drie plassen rond Breda gedurende maximaal twee dagen per jaar een ‘luidruchtig’ festival mag plaatsvinden. ,,Met de nadrukkelijke voorwaarde dat dit alleen kan buiten het broedseizoen”, aldus Bert van de Haar van Natuurplein eerder.

Zwart op wit

De wethouder liet daarop weten er samen met de organisatie en de natuurclub uit te willen komen en zinspeelde erop dat het voor de laatste keer zou zijn dat het festival op deze datum bij de Galderse Meren wordt gehouden. Van de Haar wilde dat zwart op wit zien. Quaars komt Natuurplein tegemoet: ecologisch onderzoek moet per gebied uitwijzen wat er zit en waar het broedt, zodat per locatie duidelijk wordt welk broedseizoen van kracht is. Zo wordt in de toekomst per locatie vastgesteld op welke data er wel en geen evenement mag plaatsvinden.

Natuurinvestering

En organisator Kairos Events, die al het nodige doet aan duurzaamheid, draagt (indicatief) ook nogeens 5000 euro bij in fonds ‘natuurinvestering'. Quaars, die eerder zei dat niemand gebaat is bij een juridische strijd: ,,Ervan uitgaande dat we hiermee de gang naar de rechter voorkomen, spreek ik nogmaals het vertrouwen uit dat we met de gemaakte afspraken een goede stap hebben gezet naar een betere samenwerking.” Van de Haar spreekt van een ‘zware bevalling’: ,,Toch een vorm van een compromis, waarmee we verder kunnen. We strijken de hand over ons hart.”

