Dancefestival bij Galderse Meren ‘nog één keer’ in broedseizoen

Het is een situatie waarbij de wethouder eigenlijk met de rug tegen de muur staat. Iets wat hij zichzelf ook wel verwijt: ,,Ik had eerder bij het proces betrokken moeten zijn. Ik zie nu de belangen en gevoeligheden. In een uiterste poging heb ik de partijen nog aan tafel gebracht, de organisatie en Natuurplein. Het is een goed gesprek geweest.” Toevoegend: ,,De beslissing is genomen, we verlenen een omgevingsvergunning. Nog één keer. Het staat Natuurplein vrij naar de voorzieningenrechter te stappen. Maar voor niemand is een juridische procedure fijn.” Na het festival wil de wethouder evalueren hoe het verder moet.