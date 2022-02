Dance begon in 1983 in Breda met dank aan trancepionier Marien van Oers

De mannen achter de Onstage Experience willen Breda op de kaart zetten als echte dj-stad. En dat is volkomen terecht. Dance heeft een stevige basis in Breda. Iedereen denkt meteen aan Tiësto, Hardwell, Dannic en R3hab en broedplaats de Spock, maar er is meer. Veel meer. Zo gaf ene Marien van Oers in 1983! een trance-concert in de kelder van café Zanetti, het vroegere muziekcafé van de gezusters Canjels in het steegje bij ‘t Klapcot. Als we het over dancepioniers hebben, dan is Van Oers (1955-2013) er zeker een.