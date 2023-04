Dance, bands en beukhits: 538 daalt weer neer op Chasséveld in Breda

Na 48 jaar sluit dierenwin­kel van Piet en Riet in Breda: ‘Vroeger kreeg je een konijn cadeau, nu een videogame’

BREDA - ‘We stoppen, nu 40 procent korting’, staat te lezen op een bord voor de deur van dierenspeciaalzaak ’t Gupke aan de Ginnekenweg in Breda. Na 48 jaar sluiten Piet en Riet Smeekens (76) hun winkel. ,,Wat we gaan doen als de zaak dicht is? Eerst uitrusten!”