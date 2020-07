Dan springt de burgemeester maar in de singel voor het goede doel (en dat doet pijn)

Burgemeester Paul Depla, wethouder Daan Quaars en Amphia-oncoloog Hans Westgeest trokken zaterdagmorgen hun zwemoutfit aan voor Swim to Fight Cancer. Om toch ook weer de aandacht te genereren voor kankeronderzoek. ,,We willen ons weer laten zien en we hopen door deze actie door heel het land voldoende geld op te halen voor minstens één onderzoek”, legt Suzan Rutten van de organisatie uit.

Door corona is een grootschalig evenement dit jaar immers niet haalbaar. De editie van 6 september aanstaande werd al afgelast.

Quote Je wilt in deze tijd niet dat de Haven net zo vol staat als vorig jaar Suzan Rutten

Nat pak

De drie mannen staan er vlak voor aanvang vastberaden bij. Regen zorgt al voor een nat pak. De drie zwemmen vanaf de kade, onder de Hoge Brug door en terug. ,,Ik heb deze week meerdere mensen moeten vertellen dat ze kanker hebben”, zegt Westgeest, die ook ambassadeur is van Swim to Fight Cancer. ,,Maar ik heb ook meerdere mensen mogen vertellen dat het goed met ze gaat. En dat komt door onderzoek, dat onder andere door dit evenement gefinancierd wordt.”

Natuurlijk, normaliter is dit een sponsortocht. Dat kan nu niet. Bewust is ook gekozen om deze symbolische editie niet al te veel aandacht vooraf te geven. ,,Want je wilt in deze tijd niet dat de Haven net zo vol staat als vorig jaar”, zegt Rutten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Breda - Pix4Profs/René Schotanus. Burgemeester Paul Depla (R), wethouder Daan Quaars (M) en oncoloog Hans Westgeest springen in het water en zwemmen een stuk voor Swim to Fight Cancer. © Pix4Profs/René Schotanus

Serieuze ondertoon

Naast Breda werd in nog veertien andere steden een soortgelijke actie gehouden met burgemeesters, wethouders en oncologen. ,,Als stadsbestuur doen we mee omdat we ook willen uitstralen dat evenementen horen bij Breda; de gezellige en ook die met een serieuze ondertoon zoals deze. We willen hiermee als stad ook echt het goede voorbeeld geven”, legt Quaars uit.

Westgeest denkt even terug aan vorig jaar, toen het evenement drie en een halve ton opbracht. ,,We lagen als Amphia in het water en aan de kade stonden patiënten en nabestaanden. Dat levert echt connectie op, dat is heel belangrijk.”

Depla blesseerde zich bij het ter water gaan. Hij moest zich na afloop laten behandelen aan een diepe snee in zijn voet. De volgende volwaardige editie van Swim to Fight Cancer staat gepland op 12 september 2021.

Volledig scherm Bij de sprong raakte burgemeester Paul Depla gewond aan zijn voet. © Pix4Profs/René Schotanus