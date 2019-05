Damhert ligt versuft naast voordeur in Breda door aanrijding, politie en dierenarts helpen hem erbovenop

Van oude stijl tot Groovy Funk: een greep uit het programma van Breda Jazz Festival 2019

17:20 BREDA - ,,Rond?” Roland Kompier, programmeur van het Breda Jazz Festival kijkt even op van een stapeltje papieren. ,,Nee", tikt hij veelbetekenend op een paar lege vakjes in een ingewikkeld schema. ,,Het programma is nog niet helemaal rond.”