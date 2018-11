Damhert in tuin Prinsenbeek, instanties kwamen niet opdagen: ‘En nu is hij dood’

40 jaar crematorium Zuylen ‘Als dit werk me niet meer raakt, dan stop ik’

13:04 BREDA - Jan van der Horst was er als 18-jarige bij toen op 10 november 1978 in Breda crematorium Zuylen geopend werd. Veertig jaar later is hij nog altijd in dienst. “Laatst vroeg iemand me bij een rondleiding of het werk me nog raakt. Absoluut. Als het me niet meer raakt, ga ik meteen een andere baan zoeken. Je kunt hier niet als een robot je werk doen.”